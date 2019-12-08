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تقرير ميتشو يحرج مرتضى منصور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:12 م
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ميتشو
ميتشو
هاني عصام
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أحرج تقرير الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك قبل الرحيل عن القلعة البيضاء مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

 

وتضمن تقرير ميتشو ان مشكلة المستحقات المالية هي السبب الرئيسي في النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة وعدم تقديم اللاعبين المستوى المأمول وانشغالهم بالحصول على حقوقهم المالية مما أثر على مسيرة الفريق وذلك بخلاف تصريحات مرتضى منصور.

 

وأوضح المدرب في تقريره على ضرورة الحفاظ على اللاعبين الموجودين في الفريق وعدم رحيل أي منهم بسبب المنافسات الصعبة على كافة المستويات المحلية والقارية وحاجة الفريق لكل العناصر الأساسية بالإضافة إلى عدم وجود سوى مقعد واحد فقط في يناير المقبل بما يعني صعوبة التعاقد مع لاعبين جدد، وكان على رأس اللاعبين كل من محمود علاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد بالإضافة إلى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق.

 

وأشار إلى أن الفريق بحاجة لوجود مهاجم أجنبي جديد في يناير المقبل وسيكون مهم للزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها المغربي خالد بوطيب.

 

وفاز الفريق على أول أغسطس الأنجولي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

 

 

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نادي الزمالك دوري أبطال أفريقيا تقرير ميتشو الزمالك اخبار الزمالك

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