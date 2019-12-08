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وزراء الأوقاف بدول العالم الإسلامي يناقشون ضوابط الحديث في الشأن العام
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:03 م
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محمود الجلاد
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يناقش المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة يوم الخميس الموافق المقبل بالممكلة الأردنية الهاشمية موضوع ضوابط الحديث في الشأن العام في جلسته الرئيسية.
وأعلنت الأوقاف، أنه تم إدراج موضوع" ضوابط الشأن العام" في أعمال الدورة بناء على اقتراح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، كما سيناقش الاجتماع الموضوعات التالية،استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، القيم الإنسانية المشتركة: قيمتا التعايش والتسامح.
وأعلنت الأوقاف، أنه تم إدراج موضوع" ضوابط الشأن العام" في أعمال الدورة بناء على اقتراح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، كما سيناقش الاجتماع الموضوعات التالية،استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، القيم الإنسانية المشتركة: قيمتا التعايش والتسامح.
ويستعرض تجارب وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد
وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المناطة بهم، والمسؤوليات الموكلة إليهم.
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