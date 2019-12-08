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نتائج تحقيق الأهلي في مشادة ربيعة وأحمد فتحي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:02 م
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رامي ربيعة
رامي ربيعة
محمد الصو
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حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع أحمد فتحي لاعب الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري العام.

وجاءت جلسة عبدالحفيظ مع قائد الفريق، للاستفسار منه حول المشادة التي حدثت بينه وبين رامي ربيعة زميله بالفريق، عقب مواجهة الهلال السوداني، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد فتحي خلال جلسته مع عبدالحفيظ، أن ما حدث لم يرتقي المشادة كما أوردت بعض التقارير، ولكنه كان عتابًا ليس أكثر، والجميع يعمل لمصلحة الفريق من أجل تحقيق الفوز بجميع مبارياته.

وكشف سيد عبدالحفيظ، حقيقة ما تردد حول توقيع عقوبة على الثلاثي أحمد فتحي ورامي ربيعة ووليد أزارو، على خلفية تلك الواقعة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى قيام مدير الكرة، بتوقيع عقوبة قاسية على الثلاثي بسبب ما حدث خلال المباراة، مع التنبيه بتغليظ العقوبة في حال تكرار ما حدث.

ونفى عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم حول توقيع أي عقوبات على اللاعبين مكتفيًا بتحذيرهم من تكراره فقط، وأن الجميع يلتزم في تلك الفترة من أجل الاستعداد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واستأنفت مباريات المجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الأهلي فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب"الأهلي" بالسلام، لحساب الجولة الثانية، فيما حقق النجم الساحلي فوزًا خارج الديار على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بثلاثية دون رد.

وارتفع رصيد النجم الساحلي التونسي، إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة الثانية، ثم يحل الأهلي والهلال السوداني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة دجلة، لتكون خامس مواجهات الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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نادي الاهلي رامي ربيعة الاهلي اخبار الاهلي احمد فتحي

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