الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بمدينة نصر

وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهم "وليد. س"، تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار، بدائرة قسم مدينة نصر.



كانت بداية الواقعة بمرور دورية أمنية بشوارع مدينة نصر، وبعد الاشتباه فى المتهم تم استيقافهما وبتفتيشه تم العثور على كمية من مخدر الهيروين، واعترافا المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "وليد. س"، بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين.