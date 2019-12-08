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الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بمدينة نصر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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قسم أول مدينة نصر
قسم أول مدينة نصر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "وليد. س"، بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "وليد. س"، تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار، بدائرة قسم مدينة نصر.

كانت بداية الواقعة بمرور دورية أمنية بشوارع مدينة نصر، وبعد الاشتباه فى المتهم تم استيقافهما وبتفتيشه تم العثور على كمية من مخدر الهيروين، واعترافا المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
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