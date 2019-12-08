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والدة "طفلي السلم" تتسلمهما من دار الرعاية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني _أيمن يحي
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قال بلال عادل، محام والدة الطفلين "مالك"، 4 سنوات، و"يازن"، 3 شهور، والمعروفة إعلاميا بطفلي واقعة "بير السلم" في طنطا، إن والدة الطفلين "سها. ع"، استلمت اليوم، الطفلين من درا الرعاية بناء على قرار النيابة العامة، والتي سمحت لها باستلام الطفلين.

وأشار " عادل" أنهم توجهوا اليوم، لاستلام الطفلين، والعمل على رعايتهما وتوفير حياة كرمية لهما، وأن والدهما ملزم بدفع 2000 جنيها شهريا مع توفير شقة للإقامة فيها، وذلك وفقا لما ألزمته به جلسة عرفية، حضرها كبار العائلين، ومن المقرر ان تكون الشقة متوفر بها كافة مستلزمات المعيشة منتصف الشهر الجاري.

وكانت جلسة عرفيها، عقدت الاسبوع الماضي، التزم فيها المطرب شادي الأمير، والد الطفلين، بدفع 2000 جنيها شهريا نفقة للأطفال، إلى جانب تجهيز شقة بكل المستلزمات المعيشية وتضمن حياة آدمية للطفلين، موضحا أنه بالنسبة إلى باقي الحقوق الزوجية من طلاق ونفقات الزوجة متروكة للمحكمة للفصل فيها، كما قررت اللجنة العرفية معاينة الشقة غدا، والوقوف على ما ينقصها من مستلزمات معيشية تنقصها، وبالنسبة إلى الطفلين "مالك ويازن" مازلا في دار الرعاية، تنفيذا لقرار النيابة، بوضعهما داخل دار رعاية تعمل على رعايتهما وتوفير حياة كريمة لهما بعد ما تركهما الأبوين على السلالم وتهربا من رعايتهما.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها، وبينت التحريات حول الواقعة، أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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