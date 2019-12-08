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نائب رئيس جمعية رجال الأعمال: قطاع البناء والتشييد قاطرة لجميع الصناعات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:59 م
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فتح الله فوزي
فتح الله فوزي
هدى عبدالرازق
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قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع البناء والتشييد هو قاطر لجميع قطاعات الصناعة، ويساعد على توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار "فوزي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هذا القطاع يعتمد عليه صناعات أخرى مثل الحديد والأسمنت والأثاث والمفروشات، حيث أن بمجرد نشاط قطاع العقارات والتشييد نجد أن أغلب القطاعات يحدث بها طفرة.

هذا ويذكر أن الدولة تتوسع في حركة العمران، والتوجه إلى مناطق جديدة، حيث جاري تنفيذ 14 مدينة جديدة، على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، والتي بدورها ستساهم في دفع حركة التنمية والاستثمار.
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