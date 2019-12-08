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أزمة في قرية محمد صلاح تنتهي بتدخل رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:58 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
نجلاء البسيوني
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شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، ومسقط رأس اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، أمس السبت، حالة من الغضب، بسبب نقل الطلاب بمدرسة الشيخ المعلم محمد عياد الطنطاوي للتعليم الأساسي، دون وجه حق مما دفع الأهالي لتحرير محضر لوزير التربية والتعليم.

رئيس الوزراء يتدخل لحل الأزمة 

ومن جانبه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعليماته بحل أزمة المعهد الأزهري لنجم المنتخب القومي وفريق ليفربول، فيما سادت حالة من الفرح بين أهالي قرية نجريج.

والد صلاح يرد على الواقعة

وقال الحاج صلاح غالي، والد محمد صلاح، إن "رئيس الوزراء استجاب لطلب أهالي القرية باستضافة المعهد لمدرسة بعد ارتفاع الكثافة الطلابية في المدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية بصورة غير مسبوقة"، مضيفا أن أهالي القرية تقدموا بالشكر إلى رئيس الوزراء لتدخله فورا لحل الأزمة، كما وجهوا الشكر للإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، على مجهوداته".

شكوى أولياء الأمور

وترجع الواقعة عندما تقدموا أولياء أمور طلاب مدرسة الشيخ المعلم محمد عياد الطنطاوي للتعليم الأساسي بقرية نجريج بشكوى رسمية إلى إدارة بسيون التعليمية بمديرية التربية والتعليم، للاعتراض على قرار نقل أبنائهم من طلاب وطالبات دون وجه حق بشكل مفاجئ إلى معهد محمد صلاح الأزهري.

أولياء الأمور قالوا في شكواهم إن القرار يؤثر على مستقبل الطلاب، مشيرين إلى حرصهم على الاحتجاج لمنع تنفيذ القرار الذين وصفوه بالمجحف على حد تعبيرهم.

قرار مفاجئ

وقال أهالي القرية إن مجلس إدارة المدرسة اتخذ القرار بشكل مفاجئ خلال طابور الصباح، الخميس الماضي بـ نقل طلاب ومدرسين الصفوف الرابع والخامس والسادس زإبلاغهم بعدم الحضور إلى المدرسة يوم الأحد صباحًا وتوجيه الطلاب الي المعهد الديني فترة مسائية بدون رغبة أولياء الأمور والطلبة وذلك بتأشيرة تليفونية من مدير المدرسة.

وكشف محمد حسن، ولي أمر، عن أن كافة أولياء أمور الطلاب يرفضون تنفيذ القرار الخاطئ الناتج عن قرار فردي من إحدى مسئولي مجلس الإدارة، موضحا بقوله: "هناك رغبة من أولياء أمور لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد لدخول المدرسة وممارسة حقوقهم التعليمية بسبب منع الطلاب الدخول سيتم منعهم من التعليم نهائيًا"، كما عبر عن الاستياء من تجاهل دور مجلس الأمناء والآباء من هذه المهزلة وهم ممثلونا في المدرسة.

حكاية المعهد الأزهري

تبرع محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بإقامة المعهد الازهري على مساحة 1500 متر، على قطعة أرض ملك الدولة، وكان يسعى أهالي القرية لبناء مكتب بريد عليها ووحدة طب بيطري، غير أن عدم وجود معهد أزهري بالقرية، دفع الأهالي للتبرع بها لقطاع المعاهد الأزهرية.

وتحملت أسرة اللاعب محمد صلاح تكاليف البناء، من خلال التبرع بنحو 18 مليون جنيه، ويتكون المبني من بدروم و4 طوابق، بها 18 فصلا دراسيا والمكاتب الإدارية، فصول ثقافية والمعامل وغرفة الكمبيوتر ورياض أطفال، ومقر مؤسسة صلاح الخيرية في البدروم، على مساحة نحو 100 متر، إلى جانب إنشاء ملعب بالمعهد، وجرى تجهيزه بالأدوات اللازمة والأثاث، من "مقاعد جلوس وسبورات وأدوات المعامل"، وجميع الاحتياجات الدراسية، على أفضل مستوى تعليمي.
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