ديانا حداد تتألق بإطلالة رومانسية بتوقيع خبيرة التجميل اريج التركي (صور)

خضعت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد، لجلسة تصوير مؤخرًا بتوقيع خبيرة التجميل اريج التركي، نالت استحسان عدد كبير من جمهورها في الوطن العربي.

وظهرت "حداد" في جلسة التصوير بإطلالة رومانسية هادئة بعدما ارتدت فستان شيفون أسود اللون شفاف، واعتمدت في إطلالتها التجميلية على إطلالة مميزة تناسب ملامحها.

جاء ذلك في الوقت الذي أحيت فيه "حداد" احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48، وسط تفاعل جماهير كبير في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، فاق الـ16 ألف متفرج، وقدمت فيه مجموعة متنوعة من أغنياتها ذات الألوان الموسيقية العربية، من بينها الأغنية الوطنية للإمارات بعنوان "أسمى بلاد" والتي كانت قد قدمتها سابقاً بشكل "تريو" مع الفنانين راشد الماجد وأصيل أبوبكر من كلمات الشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي.

يذكر أن ديانا حداد، تعمل حاليًا على تجهيز أغنية سنجل جديدة، قامت بوضع صوتها عليها في أحد الاستوديوهات في دبي، ومن المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.