مدرس بأكاديمية ناصر: الإرهاب تقلص بمصر.. واليأس والسخرية من أدوات هدم الدول





وأوضح، خلال ندوة أكاديمية الشرطة المنعقدة اليوم، أن الإقليم العربي بالكامل تشن حرب نفسية كبيرة عليه وخاصة على المجتمع المدني، موضحا أن الإرهاب تقلص في مصر كثيرا.





وأشار إلى أن العمليات النفسية أعظم انتصار لأي دولة تستهدف إسقاط دولة أخرى دون تكبد نفقات أي عمليات عسكرية، كما أن الشائعات أحد الأدوات.



وأوضح أن الديموجية أحد الأدوات الخطيرة لتنفيذ المخططات العدائية ضد الدولة وهو ما يتم تكراره من أخبار مغلوطة لإثبات أنه حقيقي لتتفيذ مخطط عدائي ضد الدولة، وأن السخرية أحد أدوات بث اليأس داخل النفوس من خلال ضرب الرموز،و أن أحد الأدوات هي غسيل المخ من خلال زرع أفكار داخل الأشخاص وتحويلهم لعناصر إرهابية.



يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.



وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة،لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد



وانطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، فى ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها".



قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي عضو هيئة التدريس بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، في ندوة "مخططات إسقاط الدولة من الداخل.. وكيفية مواجهتها" والتي أقيمت برعاية وزير الداخلية بأكاديمية الشرطة، إن أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب العمليات النفسية والتي تستهدف بث اليأس والإحباط في نفوس المواطنين، ومن خلالها يخرج نسبة من المتطرفين.