علاء الشربيني يخضع لإجراء عملية جراحية بالساق





وتحسنت حالته حاليا، ولكنه مازال يخضع للإشراف الطبي للتأكد من نجاح العملية وضمان سلامته.





يذكر أن علاء الشربيني، واحدا من أهم مقدمي برامج الطبخ في مصر، من خلال برنامج "أحلى أكلة" برنامج يومي، يُقدم من السبت للأربعاء من الثانية وحتى الثالثة ونصف ظهرا علي قناة ON E .

خضع الشيف علاء الشربيني، مساء أمس السبت، لإجراء عملية جراحية في الساق، حيث يعاني من انسداد فب الشرايين.