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سر رفض محمد صلاح اللعب في ريال مدريد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:23 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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حسم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وجهته الجديدة بين ريال مدريد أو برشلونة سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي المقبل.

 

وكشفت شبكة "كوت أوفسايد" البريطانية عن أن محمد صلاح يرفض الانتقال إلى ريال مدريد بسبب الأزمة الشهيرة مع سيرجيو راموس مدافع النادي الملكي الذي أصابه في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

 

وأوضحت أن هداف الدوري الإنجليزي الموسميين الماضيين اختار اللعب إلى برشلونة باعتبار أن ليونيل ميسي نجمه المفضل وذلك حال رحيله عن ليفربو في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

 

وأشارت إلى أن برشلونة يحتاج موهبة محمد صلاح تحسبًا لرحيل نجومه لويس سواريز وعثمان ديمبلي، إضافة إلى أنه بات مهدداً بخسارة جهود ليونيل ميسي الذي يقترب من اعتزال الكرة.

 

ووصل الفرعون المصري إلى المباراة رقم 100 في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي وليفربول بعدما قاد الريدز للفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة أمس.


 

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