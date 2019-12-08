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طريقة عمل شوربة الخضار الصحية اللذيذة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:36 م
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طريقة عمل شوربة الخضار
طريقة عمل شوربة الخضار
أية حمروشي
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تتميز طريقة عمل شوربة الخضار بتحضيرها السريع ويقبل عليها عدد كبير من ربات المنزل في الشتاء وأيام الصقيع لأنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط ويتناولها أيضا المصابين بنزلات البرد لأن لها دور فعال في القضاء عليه، وإليك بعض مكونات طريقة عمل شوربة الخضار:

200جرام كوسه مقطعه مكعبات
200جرام بسله خضراء
200جرام بطاطس وكعبات
200جرام فاصوليا خضراء المقطعه
200جرام جزر مقطع مكعبات
100جرام بصل مفروم
100جرام طماطم مقطعه
100جرام زيت ذره
4مكعبات مرقه الدجاج كنور
لتر مياه

طريقة عمل شوربة الخضار

_ يتم وضع الزيت في إناء غويط ويضاف إليها البصل والخضار والطماطم والكرفس علي نار هادئة ويتم تقليبها حتي تنضج لمدة دقائق
_ يضاف إليها المياه ومكعبات مرقة الخضار حتي يتم الغليات وتترك علي النار الهادئة حتي تنضج وتقدم ساخنة ويمكن وضع نصف ليمون عليها لأن الليمون يساعد علي التخلص من نزلات البرد

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