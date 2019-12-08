طريقة عمل شوربة الخضار الصحية اللذيذة



200جرام كوسه مقطعه مكعبات

200جرام بسله خضراء

200جرام بطاطس وكعبات

200جرام فاصوليا خضراء المقطعه

200جرام جزر مقطع مكعبات

100جرام بصل مفروم

100جرام طماطم مقطعه

100جرام زيت ذره

4مكعبات مرقه الدجاج كنور

لتر مياه



طريقة عمل شوربة الخضار



_ يتم وضع الزيت في إناء غويط ويضاف إليها البصل والخضار والطماطم والكرفس علي نار هادئة ويتم تقليبها حتي تنضج لمدة دقائق

_ يضاف إليها المياه ومكعبات مرقة الخضار حتي يتم الغليات وتترك علي النار الهادئة حتي تنضج وتقدم ساخنة ويمكن وضع نصف ليمون عليها لأن الليمون يساعد علي التخلص من نزلات البرد





تتميز طريقة عمل شوربة الخضار بتحضيرها السريع ويقبل عليها عدد كبير من ربات المنزل في الشتاء وأيام الصقيع لأنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط ويتناولها أيضا المصابين بنزلات البرد لأن لها دور فعال في القضاء عليه، وإليك بعض مكونات طريقة عمل شوربة الخضار: