مصنع سيماف: "زعلانين إننا بنستورد من الخارج.. ومصرين ننتج في بلادنا"



وأشار "نجدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن تدريب العاملين يتم في شركات عملاقة على مستوى العالم، وذلك يسير بالتوازي مع شراء جرارات على أحدث مستوى في العالم، حيث تعمل مصر على تعميق الصناعة المحلية.



وأكد أن الدولة تسعى أنه في غضون 3 أعوام أن يكون التصنيع محليا، معقبا: "إحنا زعلانين إننا بنستورد"، لافتا إلى أنهم يعملون على تغيير الماكينات والمعدات في مصنع سيماف ليكون مصنع عالمي، حيث أنه المصنع الوحيد على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصص في غنتاج قطع غيار مركبات السكة الحديد.



قال اللواء إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة شركة سيماف، إن السكة الحديد في مصر تشهد نهضة حقيقية، موضحًا أن التطور الذي تشهده السكة الحديد ليس فقط على مستوى الجرارات والمعدات، بل وصل التطوير إلى تدريب العاملين، والارتقاء بمستواهم.