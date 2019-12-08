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عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:38 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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حسم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي المفاضلة بين ريال مدريد وبرشلونة بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه وجعلهم مطلوبًا في كلا الناديين.

 

وكشفت شبكة "كوت أوفسايد" البريطانية عن أن محمد صلاح يرفض الانتقال إلى ريال مدريد بسبب الأزمة الشهيرة مع سيرجيو راموس مدافع النادي الملكي الذي أصابه في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

 

وأوضحت أن هداف الدوري الإنجليزي الموسميين الماضيين اختار اللعب إلى برشلونة باعتبار أن ليونيل ميسي نجمه المفضل وذلك حال رحيله عن ليفربو في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

 

وأشارت إلى أن برشلونة يحتاج موهبة محمد صلاح تحسبًا لرحيل نجومه لويس سواريز وعثمان ديمبلي، إضافة إلى أنه بات مهدداً بخسارة جهود ليونيل ميسي الذي يقترب من اعتزال الكرة.

 

ووصل الفرعون المصري إلى المباراة رقم 100 في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي وليفربول بعدما قاد الريدز للفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة أمس.


 

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