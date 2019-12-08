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نتنياهو: سنشرع في عملية عسكرية كبرى بغزة إذا لزم الأمر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:34 م
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نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتراض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، مهددًا بشن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع.

 

وفي تصريحات لقناة 13 الإسرائيلية، قال نتنياهو: "إذا لزم الأمر سنشرع في عملية عسكرية كبرى في غزة، وإذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ فسيتم اتخاذ القرار، في غزة قبل بضعة أسابيع تلقوا عينة من جديتنا في هذا الأمر".

 

وأضاف نتنياهو، "لن تكون هناك تهدئة طويلة ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ بشكل تام".

 

وأشار وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، إلى أن "كل من يطلق الصواريخ على إسرائيل سيدفع الثمن".

 

ومع تجدد إطلاق الصواريخ من غزة، مساء أمس السبت، تصاعدت الانتقادات مجدداً لنتنياهو ووزير دفاعه، من قبل رؤساء المجالس المحلية في مستوطنات غلاف قطاع غزة، ومن المسؤولين في حزب "أزرق أبيض" الذي يقوده بيني غانتس.

 

وقصف جيش الاحتلال، فجر اليوم، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع، في عملية هي الثالثة من نوعها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والإسرائيليين في القاهرة، منتصف الشهر الماضي.

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو غزة عملية عسكرية كبرى 3 صواريخ

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