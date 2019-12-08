كاترينا كيف تسرق القلوب بإطلالتها ناعمة



نشرت الفنانة الهندية ونجمة بوليوود "كاترينا كيف" صورة لها عن طريق حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".



وكانت كاترينا، ترتدي ساري لونة بيج يميل للذهبي، وكان عبارة عن قطعتين يظهر رشاقة جسمها الرياضي وقوامه الممشوق، وحلق ألماظ، وخاتم بسيط جداً ، واعتمدت على مكياج خفيف وتسريحة شعر غير متكلفة تظهر أناقتها ورقة وعمق ملامحها، وقامت بالتعليق على الصورة: "وردة بينك".



أبهرت الصورة جمهورها من المتابعين لها وعلقو قائلين: " صوره لطيفة ، عشقتها، هايل كاترينا، أنا من أشد المعجبين بيكي"



يذكر أن "كيف" ممثلة إنجليزية ومواطنة أمريكية تألقت في أفلام بوليود، من أكثر الممثلات الأعلى أجراً في الأفلام الهندية. ولدت في هونج كونج وعاشت في كثير من البلدان حتى استقرت في لندن.



شاركت في التمثيل مع كثير من النجوم اللامعين في سماء بوليود، حيث أنها قامت بالتمثيل مع شاروخان، ابهشك باتشن، جون ابراهام، سيف علي خان، شاهد كابور وكانت تقوم بدورها ببراعة وحرفة وخطفت قلوب الجميع