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العقيد رامي متولي: الإرهاب يريد الفوضى.. ومواجهته لا تقتصر على الأمن

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:33 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قال العقيد دكتور رامي متولي أستاذ القانون الجنائي المساعد بأكاديمية الشرطة، إن الإرهاب يهدف إلى نشر الفوضى في البلدان التي ينشط بها، موضحا أنه يجب التفرقة بين إرهاب الأفراد ونوع آخر وهو إرهاب الدولة، وكما أن هناك إرهاب دولي فضلا عن الإرهاب التقليدي والإرهاب المستحدث.

وأضاف، خلال ندوة علمية لأكاديمية الشرطة، أن استخدام العنف يسعى لتنفيذ أغراضه، واستخدام الدين وسيلة لاختباء وستار لنشاط الإرهاب مثل جماعة الإخوان الإرهابية، حيث استخدمته في وقت سابق ويهدف الإرهاب إلى إحراج الدولة سياسيا أمام المجتمع الدولي، ويهدف أيضا إلى هدم الاقتصاد والنسيج الاجتماعي للدولة خاصة دور العبادة المسيحية والمسلمين، مؤكدا أنه لم تنجح أي محاولة لزعزعة الاستقرار والتفريق بين طوائف المجتمع في مصر على مدار السنوات الماضية. 

وأكد أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، أن هناك ارتباطا بين الإرهاب ومخططات إسقاط الدول من الداخل، حيث تستخدم الدول الداعمة الإرهاب نشر التنظيمات المتطرفة في هدم الدول.

وأردف العقيد رامي متولي، أن الدول الداعمة للإرهاب تقوم بتدريب عناصرها ثم ترسلها إلى الدول المستهدفة لتأجيج المشكلات على الحدود مع الدول، وكذلك تنظيم داعش الإرهابية.

وأشاد، بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة في إجهاض أي محاولات لهدم الدولة وخاصة في شمال سيناء، موضحا بأن الذئاب المنفردة تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية في العمق الاستراتيجي للدول حيث يتم تجنيد هذه العناصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تستهدف الشباب وتحول أفكارهم من الفكر الديني إلى الفكر المتطرف تمهيدا لتدريبهم ثم استخدامهم في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأشار، إلى أن العمليات الإرهابية تتسم بالطابع السري والأضرار الجسيمة بالدولة حيث لن يكون التعامل مع الجريمة الإرهابية مثل الجريمة الجنائية نتيجة الأضرار التي تقع على الدولة، مضيفا أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، كفيل بالتعامل مع كافة الجرائم الإرهابية والرادع لها لكل من تسول له نفسه الاشتراك في الجرائم الإرهابية.

وأنهى حديثة، قائلا إن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية بل تشمل مواجهة الأمنية والتشريعية والقانونية والاقتصادية والإعلامية والدينية.

وانطلقت فاعليات الجلسة الثانية، في ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها".

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.
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