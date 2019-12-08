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الكسب غير المشروع يحيل قضية فساد وتلاعب لمسؤول بمستشفى صيدناوي للمحاكمة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:32 م
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محكمة
محكمة
طارق حافظ
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أحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قضية فساد وتلاعب لمسئول "كيميائي صيدلي"، بمستشفى صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع بقيمة 2 مليون جنيه.

وجاء بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم بصفته من الخاضعين لأحكام الكسب غير المشروع حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع مقداره 2 مليون جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة ولاتتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن اثبات مصدر مشروع.

وكشفت التحقيقات عن أن مصادر الزيادة غير المعلومة عبارة عن مبلغ مقداره ۱۰۰۱۸۸۰ مليون جنيه "مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن اثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته. ومبلغ مقداره ۲۸۹۲۰۰ ألف جنيه" يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".

وأوضحت التحقيقات، أن ذلك جاوز مصادر دخله المعلومة من خلال استغلال صفته الوظيفية بأن المتهم اعتاد استغلال سلطات واختصاصات ومكنات صفته الوظيفية المذكورة في حالحصول على اموال غير مشروعة من بعض الشركات المتعاملة مع جهة عمله وذلك عن طريق الإخلال باعمال وظيفته ومخالفته القوانين باصطناع اوامر توريد غير حقيقية وغير صادرة من التموين الطبي بالمستشفى تتضمن طلب توريد أدوية لعلاج الأورام الى صيدلية الأورام بالمستشفى ومستلزمات طبية الى المخزن الطبي بها مع اصطناع تفويضات له باستلامها من الشركات المورده واستلامها بالفعل وعدم ادخالها واضافتها إلى عهدة الصيدلية والمخزن الطبي والتصرف فيها لحسابه.

وكذا اصطناع باقي الدورة المستندية حتى تمام صرف الشيكات باسم الشركات المورده - مستغلا في ذلك خبرته بالدورة المستندية التوريد الأدوية وكيفية الصرف لسابقة عمله بادارة التموين الطبي بالمستشفى قبل توليه العمل امينا للمخزن الطبي بها - فضلا عن الاهمال والقصور في مراقبة العمل داخل التموين الطبي بالمستشفى - وهو ما ادى الى تحقيق زيادة في ثروته وزوجته بمقدار الكسب سالف البيان بما لا يتناسب مع موارده وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها وقد تعمد ذكر بيانات غير صحيحة بأقرارات الذمة المالية المقدمة منه.

وكشفت التحقيقات من خلال تحريات مكافحة غسيل الأموال، عن أن ممتلكاته عباره سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر موديل ۲۰۰۸ وسيارة ماركة فيات بترا موديل ۲۰۰۳ وممتلكات باسم زوجته عبارة عن قطعة ارض بحي المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة تم تخصيصها من قبل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ ۲۰۰۳ باجمالي مبلغ قدره 74 ألف جنيه وحدة سكنية بحي المصراوية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - تم تخصيصها من قبل الجهاز سالف الذكر ووحدة سكنية استثماري بمدنية القاهرة.
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