قطع في شرايين ساقه بالساطور.. اعتداء وحشي على مصري بالكويت

كشفت صحيفة الرأي الكويتية، عن نقل مصري إلى العناية الفائقة، بمستشفى مبارك، إثر إصابته بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس، إثر اعتداء بالضرب تعرض له من قبل شابين بساطور، بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية.





الصحيفة ذكرت أن مصدر أمني، أفاد بأن الحادثة وقعت بالقرب من جمعية السالمية عندما دخل المواطن المصري في خلاف مروري مع شابين لا يعرفهما، حيث أجبراه على التوقف، وعندما وصلا إليه قاما بالاعتداء عليه، إذ أخرج أحدهما ساطوراً بينما حمل الأخير آلة حادة، وقاما بالاعتداء عليه، حتى سقط غارقا في دمائه ثم هربا.



