طرح البرومو الرسمي لمهرجان "كلمة من قلبي"





طرحت الشركة المنتجه لمهرجان "كلمة من قلبي"، تقديم كل من بيدو، وبندق، وحوده ناصر، وتيتو، البرومو الرسمي للمهرجان عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد البرومو على تفاعل كبير من الجمهور وعشاق فن المهرجانات الشعبية.













مهرجان "كلمة من قلبي"، كلمات شاعر الغية حوده ناصر، وتوزيع زيزو المايسترو، وتقول كلمات المهرجان: "كلمة من قلبي للي باعو زمان والله مش ندمان، أنا الولهان قلبي كله حنان، ونفسي بس في صاحب اعمله صورة في برواز".









يذكر أن حودة ناصر، أنفصل منذ فتره عن أحمد الفيلو، وتعاون مع تيتو، وبندق، وقدمو العديد من المهرجانات الشعبية التي حققت نجاحًا كبيرًا وذاع صيتها في الشارع المصري، منها "في شارع اللي باعونا، ومندولين"، وغيرها.



