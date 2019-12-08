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عاجل.. حريق كبير بمصنع بالشرقية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:30 م
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حريق
حريق
إسلام علي
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نشبَّ حريق بمصنع شركة "الإخلاص" للمنتجات الورقية "الكارتون" بالمنطقة الصناعية بقرية "الزوامل"، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع شركة "الإخلاص" للمنتجات الورقية "الكارتون" بالمنطقة الصناعية بقرية "الزوامل" بدائرة المركز.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة وإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 11 سيارة إطفاء، بينها خزانين مياه، وجاري السيطرة على النيران وإخمادها.
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