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حبس فراش لاستدراجه طفلة والتحرش بها داخل مدرسة بالشرقية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:27 م
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حبس
حبس
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قررت نيابة بلبيس، بالشرقية، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس فراش بمدرسة بتهمة التحرش جنسيا بتلميذة بالصف السادس الإبتدائي بحجرة الأنشطة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من والى أمر تلميذة يتهم " ع ر " 35 سنة فراش بمدرسة ابتدائى بقرية شبرا النخلة دائرة مركز شرطة بلبيس، باستدراج طفلته بالصف السادس الابتدائى، داخل حجرة الأنشطة وقام بالتحرش بها جنسيا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15104 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.

وتبين من التحريات الأولية أن الفراش جارة الطفلة فى المنزل ومتزوج ولديه أطفال، وأن الطفلة تعيش مع جدتها من والدتها لانفصال الأبوين، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط من المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة.

وقررت إدارة بلبيس التعليمية، برئاسة محمد على، مدير الإدارة التعليمية، فتح تحقيق فى الواقعة، وبالعرض على رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قرر نقل فراش بمدرسة ابتدائى بقرية شبرا النخلة إلى ديوان عام الإدارة، وإحالته للشئون القانونية للتحقيق معه.
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حبس فراش جرائم تحرش أخبار مصر

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