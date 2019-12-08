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مسؤول بالسكة الحديد يكشف مصدر تمويل جرارات جنرال إليكتريك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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جرار
جرار
هدى عبدالرازق
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قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، إن تمويل العشر جرارات التي استلمتها مصر من شركة جينرال إليكتريك الأمريكية كان تمويلا ذاتيا من موارد السكة الحديد، كأرباح الشركات التابعة للهيئة وعددهم 7 شركات، فضلا عن زيادة الإيرادات للهيئة بعد تطبيق الغرامات على عدم شراء التذاكر.

وأشار "عبد التواب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن شركة "جينرال إليكتريك" ستورد لمصر 100 جرار، جاهز منهم 50 جرار سيتم توريدهم أخر الشهر الجاري، مع توريد 30 جرار بواقع 10 جرارات شهريا حتى شهر إبريل.

وأضاف أنهم يعملون على تحديث الجرارات القديمة بالتعاون مع شركات أجنبية، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بعربات مكيفة في الدرجة الثانية للقطارات، وذلك وفقا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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جرارات جنرال اليكتريك توك شو تطوير السكة الحديد السكة الحديد

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