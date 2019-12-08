محافظ الدقهلية: الكشف على 1612 في قافلة طبية مجانية بقرية 49 الدرافيل ببلقاس

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1612 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية الدرافيل مركز بلقاس خلال يومين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 25 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ150 حالة، وإجراء 350 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على151 من أمراض الضغط والسكر.



وأكد، على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن القافلة التي استمرت على مدار يومي 6،7 ديسمبر الجاري، ضمت 10 عيادات متخصصة شملت عيادة 2 باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 35 ندوة تثقيفية.