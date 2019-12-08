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طريقة عمل البشاميل للمكرونة
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:25 م
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أية حمروشي
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تتميز طريقة عمل البشاميل للمكرونة بأنها لها طرق عديدة من أجل تنفيذها ويختلف تحضيرها من سيدة لأخري وهي من أكثر الواجبات التي لها مذاق ممتع وللأخرين ويعشقها الصغار والكبار، وطريقة عمل البشاميل للمكرونة قبل تحضيرها يجب أن يتوفر بعض المكونات لتنفيذها، وهي:
مكونات البشاميل للمكرونة
_ خلطة البشاميل المجهزة
_ 4 أكواب من اللبن
_ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو الزيت أو الزبدة الصفراء
_ 2 قطعة من الكيري
_ كوب من الشوربة
_وعلبة كريمة للطبخ
_ملح
_ خمس قطع من الجبن الشيدر المغلف
طريقة عمل البشاميل للمكرونة
_ تحضير وعاء ويتم إذابة السمن تمامًا ويتم إضافة خليط البشاميل وتقليبه جيدًا ويتم إضافة اللبن ويتم تقليبه لمدة 15 دقيقة حتي يتم إذابة الخليط جيدًا ويتم إضافة الجبن الكيري وكوب الشوربة وعلبة الكريمة والملح والشيدر ويتم تقليبه جيدًا لمدة 15 دقيقة متتالية حتي يصبح القوام متماسكً
مكونات البشاميل للمكرونة
_ خلطة البشاميل المجهزة
_ 4 أكواب من اللبن
_ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو الزيت أو الزبدة الصفراء
_ 2 قطعة من الكيري
_ كوب من الشوربة
_وعلبة كريمة للطبخ
_ملح
_ خمس قطع من الجبن الشيدر المغلف
طريقة عمل البشاميل للمكرونة
_ تحضير وعاء ويتم إذابة السمن تمامًا ويتم إضافة خليط البشاميل وتقليبه جيدًا ويتم إضافة اللبن ويتم تقليبه لمدة 15 دقيقة حتي يتم إذابة الخليط جيدًا ويتم إضافة الجبن الكيري وكوب الشوربة وعلبة الكريمة والملح والشيدر ويتم تقليبه جيدًا لمدة 15 دقيقة متتالية حتي يصبح القوام متماسكً
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