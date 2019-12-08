Advertisements
Advertisements
Advertisements

طريقة عمل البشاميل للمكرونة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:25 م
Advertisements
طريقة عمل البشاميل للمكرونة
طريقة عمل البشاميل للمكرونة
أية حمروشي
Advertisements
تتميز طريقة عمل البشاميل للمكرونة بأنها لها طرق عديدة من أجل تنفيذها ويختلف تحضيرها من سيدة لأخري وهي من أكثر الواجبات التي لها مذاق ممتع وللأخرين ويعشقها الصغار والكبار، وطريقة عمل البشاميل للمكرونة قبل تحضيرها يجب أن يتوفر بعض المكونات لتنفيذها، وهي: 

مكونات البشاميل للمكرونة
_ خلطة البشاميل المجهزة
_ 4 أكواب من اللبن
_ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو الزيت أو الزبدة الصفراء
_ 2 قطعة من الكيري
_ كوب من الشوربة
_وعلبة كريمة للطبخ
_ملح
_ خمس قطع من الجبن الشيدر المغلف

طريقة عمل البشاميل للمكرونة
_ تحضير وعاء ويتم إذابة السمن تمامًا ويتم إضافة خليط البشاميل وتقليبه جيدًا ويتم إضافة اللبن ويتم تقليبه لمدة 15 دقيقة حتي يتم إذابة الخليط جيدًا ويتم إضافة الجبن الكيري وكوب الشوربة وعلبة الكريمة والملح والشيدر ويتم تقليبه جيدًا لمدة 15 دقيقة متتالية حتي يصبح القوام متماسكً
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكونات طريقة عمل البشاميل للمكرونة طريقة التحضير المكرونة البشاميل

أخبار تهمك

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

عاجل.. محمد صلاح يحسم قرار اللعب لريال مدريد أو برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 18 ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار في برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان

منذ 38 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة مهاجم الأهلي في التدريب

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالمشروم

طريقة جديدة لتحضير المكرونة بالبشاميل

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

طريقة تحضير صوص الجبنة الشيدر

بمقادير ومكونات بسيطة.. وصفة جديدة لتحضير كحك العيد في المنزل

طريقة عمل "كحك العيد" في المنزل مثل وصفات المحلات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status