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توفر آلاف الوظائف وتضم عشرات المشروعات.. تعرَّف على المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:23 م
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بوابة الفجر
هدى زيدان
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ينتظر الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، بفارغ الصبر البدء في إنشاء المنطقة اللوجستية التي أعلنت المحافظة عزمها إقامتها؛ لتوفر فرص عمل لأبنائها، من خلال عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية.

وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية متعددة الأغراض، على مساحة 20 فدانًا بمنطقة ملاحة منيسي شمال كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن المنطقة تبعد عن الطريق الدولي قرابة الـ700 مترًا.

وشدد المحافظ، على أنه من المقرر أن تشمل المنطقة مشروعات تنموية علاوة على أماكن لجمع الحاصلات الزراعية، ومنطقة تجارة متكاملة وفقًا لقانون التجارة، وبالتنسيق مع وزارة التموين.

وتستعرض "الفجر" عددًا من المعلومات حول المنطقة اللوجستية المقرر إقامتها في كفر الشيخ.

-منطقة خدمات تجارية ولوجستينة مقامة على مساحة 20 فدانًا بمنطقة ملاحة منيسي شمال محافظة كفر الشيخ.

-المنطقة اللوجيستية تقع على مسافة حوالي 700 مترًا من الطريق الدولي، مايسهل عمليات الشحن والنقل من وإلى المنطقة.

-تتضمن المنطقة اللوجستية أماكن لتجميع المحاصيل الزراعية، علاوة على منطقة تجارية متكاملة، وتقام بالتعاون مع وزارة التموين، وموافقة رئاسة الوزراء.

-من المقرر أن تضم المنطقة اللوجستية واحدًا من أكبر المصانع عالميًا، وتسعى للقضاء على البطالة بالمحافظة، وتعزيز مكانة المنتجات المصرية، ورفع شعار صُنع في مصر.

-تتضمن مشروعات المنطقة اللوجستية إقامة مناطق ترفيهية علاوة على فنادق ومدارس فندقية، يتم ربطها بالمناطق الآثرية في المحافظة.

-موقع المنطقة اللوجستية مميز للغاية، ويسهل الوصول إليه من 5 محافظات هي الإسكندرية والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد عبر الطريق الدولي الساحلي.

-بجوار المنطقة اللوجستية يوجد عدد كبير من المشروعات ومن بينها مصنع للرمال السوداء، وشركة كهرباء البرلس، وتقع بالقرب من المنطقتين الصناعيتين في بلطيم ومطوبس.

-تسهم المنطقة اللوجستية في توفير آلاف الفرص لأبناء محافظة كفر الشيخ، كما تسهم منتجاتها في خفض الأسعار، كما تضم سلاسل تجارية شهيرة، ومناطق خدمات متكاملة، وأسواق.

-المنطقة اللوجستية تقع بالقرب من مصيف بلطيم الشهير، وتحتاج إلى 10 دقائق فقط للوصول إلى بلطيم بالسيارة من المنطقة اللوجستية، ما يعزز من فرص نجاح المشروعات.
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