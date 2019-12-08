خبر سار في برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان

تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني خبرًا سارًا قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.





ويحل برشلونة ضيفًا على إنتر ميلان مساء الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وتعافى الثناي جوردي ألبا وسيميدو من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة وأبعدتهما عن المشاركة في مباريات برشلونة.





وشارك الثنائي في جزء من الحصة التدريبية للفريق الكتالوني، حيث يسير ألبا وسيميدو نحو إعلان جاهزيتهما قبل موقعة ريال مدريد في الكلاسيكو المقرر لها يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب "كامب نو".



