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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش المصري الآن beIN SPORT

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:52 م
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بوابة الفجر
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يث مباشر المصري البورسعيدي بث مباشر المصري عبر بوابة الفجر الرياضي ويستضيف ملعب الجيش بالسويس، مباراة الفريق البورسعيدي ضد ضيفه النيجيري، من أجل مواصلة تصدر مجموعته والمنافسة على بطاقة الصدارة، كوورة أون لاين KORA ONLINE. 

مشاهدة لقاء المصري مباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفدرالية

ويحل إينوجو رينجرز النيجيري ضيفًا في المصري البورسعيدي، مشاهدة مباراة المصري كوورة لايف KORA LIVE، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، يلعب المصري ضمن مجموعة تضم كل من "بيراميدز سبورت المصري، وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني".

مشاهدة مباراة المصري اليوم بث مباشر المصري، وكان بيراميدز قد فاز على رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، فيما فاز المصري ايضًا على نواذيبو الموريتاني بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

مشاهدة مباراة المصري القنوات الناقله لمباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفدرالية

ومن المقرر أن تُذاع مباراة المصري وإينوجو رينجرز النيجيري، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1، الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية والبطولات الإفريقية.

ويحتل بيراميدز سبورت صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبنفس الرصيد مع مواطنه المصري، إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف، ويحتل رينجرز ونواذيبو الموريتاني المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي رصيد.

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