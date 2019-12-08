إمارة مكة تعلن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع الأربعاء المقبل

ذكرت إمارة منطقة مكة، اليوم الأحد، أنه من المقرر استئناف رحلات قطار الحرمين السريع، الأربعاء المقبل عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، بين جدة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة رابغ.





وأوضحت الإمارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنّ محطة المطار الجديدة تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة.



وتمتدّ محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضمّ صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات، ويعمل على إدارتها كوادر سعودية مؤهلة ممن تم تدريبهم وفق أحدث معايير الأمن والسلامة العالمية.



وسيتسمر مشروع قطار الحرمين السريع في تسهيل تجربة المسافرين، ويمكن لهم حجز تذاكر السفر عبر مختلف المحطات من خلال الموقع الإلكتروني الذي يوفّر عدة طرق لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة «سداد» المتاحة في الموقع.



قطار الحرمين السريع:

هو مشروع سعودي، عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلمساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي.



ويُعد أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة.



افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر 2018، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. بدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وكان من المخطط أن يُفتتح في عام 2012، إلا أنه تأخّر اكتمال المشروع، كما جرى إرجاء تشغيله مرتين، وتغيير المواعيد التي حددها المسؤولين لانطلاقته، حتى أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الموعد النهائي للتشغيل التجاري، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11 أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.



ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، عطفا على أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.