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الحبس سنتين لـ6 متهمين بانتحال صفة ضباط لسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:50 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 6 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة، وسرقة المواطنين بالإكراه في السلام، بالحبس سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح عليوة ودكتور محمود عبد المنعم، وأمانة سر هشام حافظ.

وأسندت النيابة للمتهمين "وحيد.ق"، و" مصطفى.أ"، و" رضا.ا"، و"أحمد.ح"، و"محمد.ن"، و"عمرو.خ"، تهمة سرقة المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما "حسام زكريا، وإبراهيم مصطفى"، بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، بأن استوقفوهما حال سيرهما وادعوا أنهم ضباط شرطة، وتعدوا عليهم بالضرب بالأيدي وقاموا بتفتيشهما، مما بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهما، فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المسروقات.

وكما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة انتحال صفة ظباط شرطة، دون أن يكون لهم سند قانوني، وتهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح.
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