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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو بث مباشر LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش بيراميدز جودة متعددة NOW

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:43 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة بيراميدز عبر بوابة الفجر والفجر الرياضي، koora live مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو الموريتاني اليوم بث مباشر، حيث تقام المباراة مساء اليوم الأحد، علي ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

koora live مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة بيرتميدز اليوم مشاهدة بيراميدز مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو,, مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو اليوم بث مباشر,, حيث يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، عبر قناة بي ان سبورت 5.

مشاهدة بيراميدز koora live مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو اليوم بث مباشر

ويدخل بيراميدز لقاء اليوم وهدفه الفوز للوصول للنقطة السادسة، حيث فاز في أول لقاء أمام إينوجو رينجرز النيجيري في نيجيريا بنتيجة (3-1).

ويتطلع بيراميدز لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، بعدما فاز في مباراة الجولة الأولى أمام إينوجو رينجرز النيجيري بملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - ويلفريد كانون - محمد حمدي

خط الوسط - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - محمد فاروق - إيريك تراوري - إبراهيم حسن

خط الهجوم : جون أنطوي.

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