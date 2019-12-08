يوفنتوس يقترب من ضم جوهرة أوروبا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي اقترب من ضم المهاجم الشاب إيريك هالاند نجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي ومنتخب النرويج لكرة القدم، في فترة الإنتقالات الشتوية.





وسيستغل اليوفي وجود شرط جزائي هزيل في عقد هالاند، لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، حيث يبلغ الشرط الجزائي لفسخ تعاقده حوالي 30 مليون يورو فقط.





وزعمت صحيفة كوريري ديللو سبورتس الإيطالية، أن اليوفي سيفعل الشرط الجزائي، وقد حدد مبلغ 3 ملايين يورو في الموسم الواحد في عقد هالاند، في حال الفوز بالصفقة.





ويعد صاحب الـ 19 عاماً إضافة قوية لكتيبة ماوريسيو ساري، لا سيما بعد المستوى الخارق الذي أظهره مع فريقه النمساوي هذا الموسم.





وسجل هالاند 8 أهداف في خمس مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه النمساوي، ليحتل وصافه هدافي البطولة حتى الآن بعد البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونخ.





وتسبب تسريب الشرط الجزائى الهزيل في عقد اللاعب، لتزايد إهتمام عمالقة أندية أوروبا به، وعلى رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند.





في سياق متصل أظهرت المباريات حاجة اليوفي للتدعيم في خط الهجوم، وسيكون هالاند خياراً مثالياً لصغر سنة، في ظل تخطي الثلاثي ماريو مانزوكيتش وجونزالو هيجوايين وكريستيانو رونالدو حاجز الثلاثين عاماً.





وتلقى يوفنتوس هزيمة مدوية أمام مضيفه لاتسيو أمس السبت بثلاثية مقابل هدف، في الجولة 15 من الدوري الإيطالي، كلفته فقدان الصدارة لصالح غريمه إنتر ميلان