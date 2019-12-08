للتعريف بدورهم في حفظ الأمن.. "الداخلية" تنظم زيارات لطلبة المدارس للمواقع الشرطية





وجاء أبرز تلك المبادرات بقيام مديريتي أمن (البحر الأحمر– القليوبية) بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم في حفظ الأمن.



وفي سياقٍ متصل قامت مديرية أمن (المنوفية) باستقبال عددٍٍ من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بنادي ضباط الشرطة لقضاء يوم ترفيهي، حيث تم استقبالهم بحفاوة وتضمن الحفل عروضًا وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.



وكان لهذه الزيارة أثرًا طيبًا في نفوسهم والمشرفين الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل مثل تلك المبادرات الإنسانية.



تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي في شتى المجالات وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعي المروري والأمني أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها، وذلك من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو استضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية.