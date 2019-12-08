عضو الطاقة العالمي: مصر مؤهلة للقيام بدور رئيسي في التنمية الشاملة بإفريقيا (فيديو)

قال الدكتور مهندس ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن إفريقيا لا تزال تظهر للعالم كالقارة البكر التي تنتظر تنمية ضخمة في كل جوانبها، ومصر مرشحة ومؤهلة أن تؤدي دور رئيسي في إفريقيا في عملية التنمية الشاملة.



وأوضح "عزيز"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن مصر لديها خبرات في مجال الطاقة تستطيع أن تمدها للقارة الإفريقية، ولديها خبرات فنية وتكنولوجية يمكن أن تساهم بها وهذا تم بالفعل في بناء سد تنزانيا.



وأضاف عضو مجلس الطاقة العالمي، أن الجهاز الإداري للدولة يقوم اليوم بتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوجه لإفريقيا التي تخلفنا عنها لفترة طويلة، والتي كانت تنظر إلينا باعتبارنا بوابة التحرير في الخمسينيات والستينيات، وبعدها انحصرنا وفقدنا الخطوط بيننا وبين إفريقيا، واليوم مصر تستعيد ريادتها مرة اخرى في إفريقيا، معتبرًا أن منتدى أسوان بمثابة منصة إفريقية سنوية لتجمع الأشقاء الأفارقة داخل مصر.

