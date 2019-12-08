ندب الأدلة الجنائية في واقعة حريق كشك المواد البترولية بالإسكندرية

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بندب الأدلة الجنائية وطلب تحريات المباحث في واقعة حريق كشك لتجميع المواد البترولية بشارع 30 شرقي الإسكندرية.



كان قسم شرطة أول المنتزة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب حريق في كشك من الأخشاب والصاج بجزيرة منتصف الطريق بشارع 30 بمنطقة سيدي بشر قبلي.



وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون حدوث أي إصابات.



وتبين من الفحص، نشوب حريق بكشك يستخدم في تجميع المواد البترولية المدعمة "بنزين" لبيعها في السوق السوداء، غير معلوم صاحبه حتى الآن.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

