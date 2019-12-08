ضبط 23 عنصرا إجراميا لحيازتهم "كوكتيل مخدرات" بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة مكبرة في الإسكندرية لمكافحة جرائم الاتجار وحيازة المواد المخدرة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



وأسفرت الحملة عن ضبط 23 عنصرًا إجراميًا من المتهمين بالاتجار وحيازة المواد المخدرة المتنوعة في مختلف دوائر أقسام الشرطة في الإسكندرية.



وضُبط بحيازة المتهمين 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و5 كيلو من مخدر الهيروين و1436 قرصا مخدرا، ومبالغ مالية، و22 هاتفا محمولا، وسلاح أبيض.



وبمواجهة المتهمين، اعترفوا في التحقيقات بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

