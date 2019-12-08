غداً.. الكنيسة تحيي تذكار الأعياد الثلاثة السيدية الكبرى



وجعلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 29 من كل شهر قبطي هو عيد التذكار الشهري لهذه الأعياد الثلاثة ما عدا شهري طوبة وأمشير لأنهما يقعان خارج المدة من البشارة إلى الميلاد (برمهات – كيهك) ولم تكن فيهما العذراء مريم حاملًا بالسيد المسيح، ويقول رأي آخر أنهما يرمزان إلى الناموس والأنبياء في العهد القديم.



ويكون طقس الصلوات في هذا اليوم فرايحي وتصلي المزامير في بداية القداس حتى الساعة السادسة فقط وليس فيه صوم انقطاعي ولا مطانيات.

تحيي الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الإثنين، تذكار الأعياد السيدية الكبرى "البشارة والميلاد والقيامة."وبحسب كتاب التاريخ الكنسي ( السنكسار)، تُعيد الكنيسة هذا التذكار يوم 29 من كل شهر قبطي، كما تصلي بالطقس الفرايحي.ويوضح سنكسار الطقس الكنسي، أن عيد البشارة في 29 برمهات وعيد الميلاد في 29 كيهك أما عيد القيامة فقد حدث فعلًا سنة صلب السيد المسيح وقيامته في 29 برمهات، ويأتي أحيانًا يوم 29 برمهات كما حدث سنة 1991 م 1707ش.