بـ"15 كيلو حشيش وبندقية خرطوش".. سقوط "ديلر الطالبية"





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 15 كيلو حشيش وبندقية خرطوش بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن قيام مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته (15،100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بندقية خرطوش، 5 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.