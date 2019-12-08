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بعد 6 وقائع.. ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات في الإسماعيلية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:38 م
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المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (3 عاطلين - "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات البطاريات من داخل السيارات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل"، وبحوزتهم (5 بطاريات سيارات - مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (6) حوادث سرقة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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