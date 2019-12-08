الأوبرا تناقش دور السينما والدراما فى محاربة الإرهاب والتطرف





يتناول الحوار دور الدراما فى التوعية ضد الارهاب والتطرف وأخطار الأفكار المغلوطة على الشباب والمجتمع الى جانب سبل حماية الوجدان من الانحراف بالإضافة الى القاء الضوء على شخصيات مشرفة كنماذج وقدوة للنجاح كاحد اساليب اعادة تشكيل الوعى.

ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكري الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام فى السابعة مساء الأربعاء 11 ديسمبر على المسرح الصغير امسية بعنوان دور السينما والدراما فى محاربة الارهاب والتطرف وتستضيف الفنانة الهام شاهين، الفنان سيد رجب، الناقد طارق الشناوى ويديرها الإعلامى الدكتور جمال الشاعر.