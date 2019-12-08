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في ذكرى رحيلها.. محطات في حياة ميرفت سعيد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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فاطمة سعيد
فاطمة سعيد
لمياء علي
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يصادف اليوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر ذكرى رحيل الفنانة ميرفت سعيد، التي قدمت باقة متنوعة ومميزة من أجمل الأفلام.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز المحطات في حياتها.

_ تعتبر الممثلة المصرية ميرفت سعيد  من أبرز الفنانات اللاتي عملن  في المسرح والإذاعة والتلفزيون.

_ وهي شقيقة الفنانة راوية سعيد وتراوحت سنوات نشاطها منذ عام 1967 حتى عام 2009.

_ ومن أعمالها التلفزيونية مايلي: متاعب المهنة، 197، المفسدون في الأرض، 1973سليمان الحلبي، 1977، متى تبتسم الدموع، 1978، حادي بادي، 1986، زهور من نور، 1986،حبيبي الذي لا أعرفه، 1989، حكاية شفيقة ومتولي، 1993، السقوط في بئر سبع، 1994
ذو النون المصري، 1997، أحلام وردية، 1998، نهار وليل، 1999، القضاء في الإسلام، بأجزائه، البحث عن شقة الزوجية، 2002
دعوة فرح، 2006، العارف بالله، الإمام عبد الحليم محمود، 2008.


وأما عن أفلامها  السينمائية الدخيل، 1976، جفت الأمطار، 1967، أيام الماء والملح، 1990، جوبا، 2007.


مسرحيات شاركت فيها

الحزام، 1971، العمر لحظة، 1974، خمس نجوم.

توفيت صباح الثلاثاء 8 ديسمبر عام 2015، وقد تم تشييع جثمانها  من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد وسط غياب من نجوم الوسط الفني وتم دفنها بمقابر العائلة.
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