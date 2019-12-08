وزير الإسكان: الفرص الاستثمارية الموجودة في كل مدينة جديدة ليست موجودة في مثيلتها



وأشار "الجزار"، خلال كلمته في مؤتمر مدن المستقبل المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدولة تعمل على مضاعفة المعمور من 6 إلى 14% في هذه الفترة، وهذا لا يحدث في عام أو اثنين، منوهًا بأن المدن الجديدة والتي تنمو بشكل كبير مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد تعمل الدولة بها منذ 40 عاما، وتضخ بها الاستثمارات.



ولفت إلى أن هناك مدن جديدة منشأة منذ 25 عاما، وحجم الاستثمار بها لا يتعدى 4 مليارات جنيه، في حين أن الدولة تنشئ تجمع أسيوط منذ عام ونصف وحجم الاستثمار التي ضخت به تصل إلى 7 مليار جنيه أي أكثر مما تم ضخه في مجتمعات موجودة منذ 20 عاما.



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن كل اللمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة تخدم محيطها، حيث تتلائم المكونات الداخلية لكل مدينة مع احتياجات المكان، مؤكدًا أن فرص الاستثمار في كل مدينة جديدة لا تتشابه مع غيرها من المدن.