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موهبة جديدة في تدريب الأهلي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:30 م
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حمزة علاء
حمزة علاء
علي نبوي
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب مواليد 2001 للمران مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد.
وخاض اللاعب تدريبات قوية رفقة شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسي الفريق تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجله المقرر لها مساء الأربعاء القادم في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي حمزة علاء الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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