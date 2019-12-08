بعد إدراجها في جلسات منتدى شباب العالم.. كل ما تريد معرفته عن تقنية Blockchain





كما تناقش الجلسة مخاطر الاستخدام غير الشرعي لها والعقباب المتوقعة من استخدامها من اجل بحث السبل للتغلب على تلك العقبات من أجل تعظيم الاستفادة منها الى اقصى درجة، بوابة " الفجر" خلال السطور التالية ترصد ما هى Blockchain ومزاياها وعيوبها:-





ما هى Blockchain

تكنولوجيا Blockchain ومعناها بالعربى سلسلة الكتل، وظهرت لأول مرة عام 2009 وهى تقنية مخصصة لتخزين التعاملات الرقمية عبر شبكة الإنترنت والتحقق من صحتها وترخيصها وتأمينها بأعلى درجات الأمان والتشفير، لذلك فإنها تعتبر من التقنيات المستحيل التغلب عليها أو كسرها، كما أنها لا تحتاج إلى طرف ثالث فى التحويلات الرقمية والتعاملات والتحويلات المالية.



مزايا Blockchain

تتميز Blockchain بالعديد من المزايا أهمها

- تساعد على اكتشاف أي خلل في المعاملات ومدى صحة تصريحها.

- منح الثقة في أكثر الأوقات افتقارًا لها في باقي أوساط المعاملات.

- تفرض أعلى درجات الأمان والتشفير على قواعد البيانات الموجودة في كافة الأجهزة ذات العلاقة بالعملية الواحدة، وتجعل أمر اختراقها مستحيل.

- تمتلك قوة كبيرة فى درجة التشفير النظام

- كما تستخدم فى مجالات مختلفة لتسهيل استخراج رخص القيادة، وشهادات الزواج، حفظ كلمات المرور، وإدارة الأملاك.



عوائق استخدام Blockchain

- عدم وجود معايير ومقاييس دولية تقيد هذه التقنية.

- عدم مواكبتها لأي تغيير مستحدث

- تفتقد الى المركزية في إدارة البيانات.

- عجز الأفراد في المؤسسات التقنية والخدمية عن استيعاب ماهية التقنية، حيث أن المعرفة بها مازالت قليلة وبسيطة التفاصيل،

ينطلق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يشهد المنتدي عقد نحو 16 جلسة ويتناول فى إحدى جلساته تقنية الـ Blockchain التحولات التي استطاعت أن تخلقها فى عالم التكنولوجيا الرقمية بهدف التعرف على المزايا التي توفرها وكيفية توسيع الاستفادة منها فى المجال الاقتصادى وعلى الصعيد الفنى.