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نائب وزير التعليم: لدينا 7 ملايين حصة فارغة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:25 م
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محمد عمر
محمد عمر
ريم محمود
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن البوابة الإلكترونية تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي، كإجراء إصلاحي لحل أزمات التعينات في المدارس العامة والخاصة، وحل أزمة العجز والزيادة في العديد من المحافظات، حيث أصبحت البوابة هي المعيار الوحيد للتعيينات بعد إلغاء نظام المسابقات بمنظومة التربية والتعليم.

وأضاف "عمر" في تصريحات إلى "الفجر"، أن البوابة الإلكترونية تعمل على حل أزمة حالة العجز عن طريق إحصاء لعدد الحصص الفارغة فوريًا والتي لم يتحصل فيها الطالب على المادة التعليمية، ووصل الإحصاء المبدئي، إلى أن هناك 7 ملايين حصة فارغة في منظومة التربية والتعليم ويزداد سنويًا بسبب المعاشات.

وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية تعمل على بحث أسباب العجز والزيادة الموجودة في منظومة التربية والتعليم في محاولة لحل الأسباب جذريًا، وعدم تعطيل الطلاب عن دروسهم، حيث كشفت عن أن أهم الأسباب هي الإجازات المفتوحة لمعظم المعلمات، بالإضافة إلى إعارات الكثير من المعلمين، وتحول المعلمين إلى بعض المناصب الإدارية، مما تسبب في فراغ ما يوازي أكثر من مليون حصة سنويًا.
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