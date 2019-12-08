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وزيرة ألمانية تدعو لمزيد من الإجراءات ضد روسيا بشأن جريمة برلين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:25 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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دعت وزيرة الدفاع الألماني أنيجريت كرامب-كارينباور الحكومة إلى زيادة الضغط على روسيا بشأن جريمة قتل في برلين يقول ممثلو الادعاء أنها تمت بأمر من السلطات الروسية أو الشيشانية، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

طردت ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس يوم الأربعاء بسبب مقتل رجل جورجي بجرأة في شوارع برلين في أغسطس. وقال ممثلو ادعاء اتحاديون ألمان إن الأدلة تشير إلى أن القتل صدر إما عن بأوامر من موسكو أو السلطات في جمهورية الشيشان الروسية.

ونقلت صحيفة "بيلد آم سونتاج" اليوم الأحد عن كرامب-كارينباور، وهي أيضًا زعيمة بحزب المستشارة أنجيلا ميركل، قولها"الآن يجب على الجانب الروسي أن يساهم أخيرًا في القضاء على هذه الجريمة.. وسيتعين علينا مناقشة واتخاذ مزيد من ردود الفعل في الحكومة الألمانية".

لم تحدد كرامب-كارينباور ماهية تلك التدابير.

وقد رفضت روسيا هذه الاتهامات وهددت بعواقب طرد دبلوماسييها. قال رئيس أركان ميركل، هيلج براون، إنه "ليس لديه أي تفهم مطلقًا لغضب روسيا أو حتى التفكير في اتخاذ تدابير مضادة" بعد شهور من فشلها في دعم التحقيق. المشتبه به محتجز حاليا في ألمانيا.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع رباعي مقرر سلفًا في باريس يوم الاثنين مع رئيسي أوكرانيا وفرنسا. كما تخطط ميركل وبوتين لعقد اجتماع ثنائي.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الدفاع الألماني أنيجريت كرامب-كارينباور مقتل رجل جورجي في برلين جريمة قتل برلين الإجراءات ضد روسيا

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