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تعرض أكثر من 70 حكومة محلية أمريكية للقرصنة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:22 م
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قرصنة إلكترونية
قرصنة إلكترونية
وكالات
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تعرضت شبكات معلومات لعشرات الحكومات المحلية الأمريكية للقرصنة الإلكترونية، حسبما كشف موقع "الوئام"، صباح اليوم الأحد.  

 

وقد تعرضت شبكات معلومات أكثر من 70 حكومة محلية أمريكية لهجمات قرصنة إلكترونية، وطلب الحصول على فدية لإعادة تشغيل الشبكات خلال فترة طويلة، تمتد لنهاية العام الجاري.

 

وذكر الموقع الإلكتروني، أن "برامج القرصنة للحصول على فدية" هي عبارة عن تطبيقات على أجهزة الكمبيوتر للسيطرة عليها، نظير مقابل مادي.

 

وكشف الموقع، أن من بين المؤسسات التي تعرضت للقرصنة مستشفيات وشركات وجامعات أمريكية، لكن المؤسسات الحكومة أصبحت هدفا للقراصنة، حيث أشارت بيانات إلى أن ثلثي الهجمات، التي تم اكتشافها خلال 2019 استهدفت شبكات حكومية، وهي مؤسسات ليست بدرجة كافية لمواجهة برامج القرصنة العالمية

 

ولفت الموقع الإلكتروني إلى أن الكثيرين من مسؤولي الحكومات المحلية الأمريكية يفضلون دفع الأموال للقراصنة باعتباره الخيار الأقل تكلفة.

 

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الكلمات المفتاحية

حكومة امريكية امريكا القرصنة 70 حكومة محلية

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