الطالع الفلكى الأحد 8/12/2019..طَرِيقَة قَانُونِيّة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 29 هاتُور قبطى ، 8 كانُون أوّل رُومى، 11 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -حَنَاخُد الفلوس(حنِسْرَأهُم ؟)-أعوذ بالله ..حَنَخُدْهُم بِطَرِيئَة شريفة.(غسّان مطر من فيلم الشيطان إمرأة-1972)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الجدى تسديس نبتون فى الحُوت - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى الجدى تقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينها وبين نبتون فى الحُوت وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تاثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و48 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





مُتعَكْ الحِسّيّة من طعام وشراب وحقوق الزوجيّة/الزّهرة مُقيّدة بقوانين زُحل حاكم برج الجدى ، تلك المُتع داخل بطن الحُوت (نبتون فى الحُوت)هذا قد يعنى ديكورات لمنزلك ، ملابس جديدة خصوصاً الداخلية/بطن الحوت ، فيلم سينمائى جمهوره من شخصيْن زوج وزوجته داخل المنزل/بطن الحُوت،هذا الإتصال مُفيد إن كنت تؤدّى عملاً فنيّاً يتسلزم المشقة/الجدى وغالباً بمفردك فى صومعتك الفنيّة/بطن الحُوت كالرسام أو النحات أو مُصمّم المجوهرات أو الأزياء فى معمله الخاص.





نبتون يرمز للمرايات (قد) يتسبب لنا فى تكبير حجم أرباح مُتوقّعة أو تحميسنا للمُضاربات المالية طمعاً فى أرباح كبيرة فى وقتٍ قصير لتكون النتيجة السقوط من أعلى جبل برج الجدى لنفقد مركزنا المالى وبطريقة قانونيّة (زحل يحكم الجدى) ، أو شراء غرض قديم مُغرى/الزهرة لكن تقديرنا لقيمته/نبتون أكبر من قيمته الحقيقية ، لذا وَجَبَ الحذر.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل غسّان مطر رَحِمَه الله ..إحتفالاً بفنّانى الزّمن الجميل هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم عرفات داوود حَسَن المَطَرِى، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بِالفَاتِحَة.





(يُشبه قِطّ مَلَكِى)،(رقم خطير)،(جاك نيكلسون)،(ذئب رَمَادى ووردَة حمرَاء)، (مُدمِن على القوّة)،(قوّة الدّعَاء)،(أسفارعبرالبحارالسّبعَة)،(أسلوبه ناعم كالحرير)





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهربالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج الثور: تعرف متى تنسحب من مناقشة عقيمة لاتقدم لك نفعاً سوى إستهلاك تركيزك الذهنى وطاقتك،إبتعد عن مُجالسة المشبوهين،مِنْ جَاِورْالحدّاد يكتوى بناره.





برج الجوزاء: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: قم بالعدّ حتى عشرة وحتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج الأسد: إن حاول أحدهم خطف توقيعك على صفقة أو إتفاق أو مستند فى العمل فارفض بكل عناد وبصوت مُرتفع حتى لاتورّط نفسك.





برج العذراء : ربّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون أن تكشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج الميزان: الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.





برج العقرب: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.

برج القوس: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الجدى: قم بوضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك وابتعد عن مشاريع الإثراء السريعة المشبوهة ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.





برج الدّلو: إبتعد عن الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتاً وجهداً.





برج الحوت: إحترس من أن يتم خداعك مالياً أو تتورّط فى قروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها.



