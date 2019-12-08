Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطالع الفلكى الأحد 8/12/2019..طَرِيقَة قَانُونِيّة!

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:19 م
Advertisements
الطالع الفلكى الأحد 8/12/2019..طَرِيقَة قَانُونِيّة!
الطالع الفلكى الأحد 8/12/2019..طَرِيقَة قَانُونِيّة!
أحمد يسرى
Advertisements
*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من  16 نوفمبر - 16 ديسمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.

اليوم 29 هاتُور قبطى ، 8 كانُون أوّل رُومى، 11 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -حَنَاخُد الفلوس(حنِسْرَأهُم ؟)-أعوذ بالله ..حَنَخُدْهُم بِطَرِيئَة شريفة.(غسّان مطر من فيلم الشيطان إمرأة-1972)

*القمر فى الثّور "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الزّهرة فى الجدى تسديس نبتون فى الحُوت - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)
الزّهرة فى الجدى تقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينها وبين نبتون فى الحُوت وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تاثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و48 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

مُتعَكْ الحِسّيّة من طعام وشراب وحقوق الزوجيّة/الزّهرة مُقيّدة بقوانين زُحل حاكم برج الجدى ، تلك المُتع داخل بطن الحُوت (نبتون فى الحُوت)هذا قد يعنى ديكورات لمنزلك ، ملابس جديدة خصوصاً الداخلية/بطن الحوت ، فيلم سينمائى جمهوره من شخصيْن زوج وزوجته داخل المنزل/بطن الحُوت،هذا الإتصال مُفيد إن كنت تؤدّى عملاً فنيّاً يتسلزم المشقة/الجدى وغالباً بمفردك فى صومعتك الفنيّة/بطن الحُوت كالرسام أو النحات أو مُصمّم المجوهرات أو الأزياء فى معمله الخاص.

نبتون يرمز للمرايات (قد) يتسبب لنا فى تكبير حجم أرباح مُتوقّعة أو تحميسنا للمُضاربات المالية طمعاً فى أرباح كبيرة فى وقتٍ قصير لتكون النتيجة السقوط من أعلى جبل برج الجدى لنفقد مركزنا المالى وبطريقة قانونيّة (زحل يحكم الجدى) ، أو شراء غرض قديم مُغرى/الزهرة لكن تقديرنا لقيمته/نبتون أكبر من قيمته الحقيقية ، لذا وَجَبَ الحذر.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى
تحل ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل غسّان مطر رَحِمَه الله ..إحتفالاً بفنّانى الزّمن الجميل هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم عرفات داوود حَسَن المَطَرِى، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بِالفَاتِحَة.

(يُشبه قِطّ مَلَكِى)،(رقم خطير)،(جاك نيكلسون)،(ذئب رَمَادى ووردَة حمرَاء)، (مُدمِن على القوّة)،(قوّة الدّعَاء)،(أسفارعبرالبحارالسّبعَة)،(أسلوبه ناعم كالحرير)

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهربالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.

برج الثور: تعرف متى تنسحب من مناقشة عقيمة لاتقدم لك نفعاً سوى إستهلاك تركيزك الذهنى وطاقتك،إبتعد عن مُجالسة المشبوهين،مِنْ جَاِورْالحدّاد يكتوى بناره.

برج الجوزاء: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.

برج السّرطان: قم بالعدّ حتى عشرة وحتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.

برج الأسد: إن حاول أحدهم خطف توقيعك على صفقة أو إتفاق أو مستند فى العمل فارفض بكل عناد وبصوت مُرتفع حتى لاتورّط نفسك.

برج العذراء : ربّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون أن تكشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.

برج الميزان: الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.

برج العقرب: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.
  
برج القوس: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.

برج الجدى: قم بوضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك وابتعد عن مشاريع الإثراء السريعة المشبوهة ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.

برج الدّلو: إبتعد عن الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتاً وجهداً.

برج الحوت: إحترس من أن يتم خداعك مالياً أو تتورّط فى قروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم توقعات الابراج اليوم توقعات الابراج الطالع الفلكي التوقعات الفلكية للابراج التوقعات الفلكية الابراج حظك اليوم الأبراج اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ ساعتين

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 16 ساعة

هجوم ساخن على برشلونة رغم الفوز على مايوركا

منذ 42 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

كريستيانو رونالدو يكشف سرا خطيرا عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى السّبت 14/7/2018..العَالَم الخَارِجِى!

الطالع الفلكى الخَمِيس 13/9/2018..هَيْئة الأبُوّة!

الطالع الفلكى الأحد 28/10/2018..النّظَام وَالحَيَاة!

الطالع الفلكى الإثنين 7/1/2019...نَمَاذِج الزّهرَة!

الطالع الفلكى الخَمِيس 31/1/2019...حُلُمْ يَتَحَقَّقْ!

الطالع الفلكى الأحد 17/2/2019..حُقُوق مُقَيَّدَة!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status