إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية بـ"داعش الفيسبوك"

أخلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سبيل المتهم أحمد زكريا صديق محمد النبوي على ذمة القضية رقم 148 لسنة 2017، بتدابير احترازية في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، وقيامه مع آخرين بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابي عبر "فيسبوك".



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية، مجموعة من التهم الانضمام لتولي وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال اموالهم، واسهداف المنشات العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج أفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".