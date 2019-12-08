عاجل.. وفاة عضو مجلس النواب عن مركز ملوي بالمنيا



توفي صباح اليوم الأحد، النائب أحمد شرموخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوى، جنوبي المنيا، بعد صراع طويل مع المرض.



كان النائب أحمد شرموخ، قد تعرض لأزمة صحية في الآونة الأخير، توجه على إثر إلى مستشفى المهندسين بالقاهرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن النائب يعاني من "جلطة"، وتوفي على إثرها.



ويستعد أهالي قرية شرموخ بملوى لاستقبال جثمان النائب مساء اليوم، لدفن الجثمان بمدافن العائلة.



وتجدر الإشارة، أن أحمد شرموخ كان مرشحا عن حزب الشعب الجمهورى، عن دائرة مركز ملوى، وحصل آنذاك على 58791 صوتًا، بينما حصل رياض عبد الستار مرشح المصريين الأحرار على 43474 صوتًا، وعمرو حسن غلاب على 33006 أصوات.